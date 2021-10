Calcio Promozione, Marco Narducci si accasa alla Sampierana

Sport

Repubblica San Marino

| 19:59 - 15 Ottobre 2021

Marco Narducci ai tempi del Novafeltria.

Per recuperare terreno (4 punti in 5 partite), la Sampierana si sta muovendo sul mercato. E' a caccia di un attaccante e intanto ha definito l'ingaggio del centrocampista Marco Narducci, classe 1989, in uscita dalla Libertas, squadra del campionato sammarinese in cui ha militato nelle ultime due stagioni iniziando la terza. E' un giocatore di esperienza: ha militato in serie D col Verucchio per tre stagioni, in Eccellenza con la stessa Sampierana, in Promozione con il Novafeltria ed il Reda e sempre a San Marino ha vestito la maglia del Domagnano. La società attende che le pratiche per il tesseramento siano definite.

“Ad inizio stagione ci saremmo aspettati qualche punto in più – commenta il presidente della Sampierana Oberdan Melini - di più – il bilancio non è soddisfacente, ma contiamno di recuiperare terreno e risalire la classifica al più presto”.