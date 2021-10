Green Pass: caos trasporti, saltate 37 corse di autobus nel riminese

Attualità

| 18:27 - 15 Ottobre 2021

Oggi (venerdì 15 ottobre), con l'entrata in vigore del Green Pass sul posto di lavoro, è stata una giornata critica per il trasporto pubblico. L'assenza di 99 autisti in Romagna, ma il numero potrà variare nei prossimi giorni, ha causato la soppressione di 65 corse. Start Romagna, che si scusa per i disservizi, evidenzia in una nota che l'impegno "è stato quello di limitare al massimo i disservizi sulle corse scolastiche, già alle prese con la necessità di garantire una capienza massima dell’80% e con il ricorso a mezzi di aziende private per il trasporto degli studenti al 100% in presenza nelle scuole". Molti autisti hanno accettato ore di straordinario per garantire un maggior numero di turni, a compensazione di quelli saltati. A Rimini sono saltate 37 corse su 219. A Ravenna ne sono state saltate 21, a Forlì 16 a Cesena 11.