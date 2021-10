Calcio D, l'attaccante Andrea Vignali per il Real Forte Querceta

Sport

Il Real Forte Querceta,prossimo avversario casalingo del Rimini mercoledì al Neri, tessera Andrea Vignali, attaccante classe 1991. Già passato tra le file bianconerazzurre tra il 2017 e il 2019 (due stagioni con nove gol), al termine di altre importanti esperienze in Serie D – su tutte la Lucchese con 5 gol - , Vignali torna al Real Forte Querceta per offrire la propria duttilità e la rilevante esperienza in categoria. “Torno ben volentieri in una realtà in cui mi sono trovato benissimo, ritrovo alcuni compagni e sicuramente un bell’ambiente”, dichiara l’attaccante massese. “La squadra è giovane, mi impegnerò al massimo per aiutarla e far bene.”