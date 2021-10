Torna la Maratonina del Vino, i favoriti sono Mamadou Diouf e Livia Grazi

Sport

Rimini

| 17:31 - 15 Ottobre 2021

Mamadou Diouf - foto Ottavio Pamantini.



La 12^ edizione della Maratonina del Vino “Città di San Clemente” Special Edition si corre domenica 17 ottobre sulla distanza di 10.000 metri su un percorso pianeggiante immerso nella natura della Valconca. Saranno 200 gli atleti che prenderanno il via dalle griglie mantenendo il distanziamento previsto dai protocolli anti Covid.



L’accesso al Centro Sportivo Ernesto Colletta dove si svolgerà la partenza e l’arrivo è riservato ai soli atleti accreditati.



La Start list, sarà stilata in base i tempi d’accredito, sarà pubblicata sul sito www.goldenclubrimini.it con gli orari di partenza e gli orari d’accesso all’area di riscaldamento.



La Maratonina del Vino “Special Edition”, organizzata dall’A.S.D. Golden Club Rimini International, gode del Patrocinio del Comune di San Clemente e dell’Aido, ha l’omologazione della Uisp ed è inserita negli eventi Nazionali del Coni, si svolge in collaborazione l’ASD Calcio a 5 e 8, l’ASD La Playa de Santander e l’A.S.D. S.C. Sporting Center.



In campo maschile sono da seguire le prestazioni del leone del senegal Mamadou Diouf, il titano Michele Agostini, i romagnoli Filippo Tasini e il giovanissimo Alessandro Salvatori.



Nel gentil sesso gli occhi saranno puntati sulla riminese Livia Grazi vincitrice della impegnativa Rimini – Verucchio che dovrà vedersela con la faentina Elisa Benini, la veterana Rita Gabellini e la rientrante Elena Nanu.



Nel palinsesto dell’evento ci sarà un momento dedicato all’atletica giovanile con i ragazzi che hanno preso parte ai recenti Campionati Nazionali Uisp d’atletica leggera a Ferrara che hanno conquistato titoli Tricolori e numerose medaglie come Giulia Nanni, Francesco Pucci, Alessandro Salvatori, Brayan Schiaratura, Letizia Masini, Saverio Montanari e la veterana Cristina Bonoli.



Al cerimoniale delle premiazioni si alterneranno il sindaco di San Clemente Mirna Cecchini, il presidente della Uisp Rimini Maria Grazia Squadrani, il presidente dell’Aido Elena Magnani ed il presidente del Golden Club Rimini International Gionni Schiaratura.