Superbonus per ristrutturazione alberghi, plauso del comune di Rimini: "lo chiedevamo da tempo"

Attualità

Rimini

| 16:27 - 15 Ottobre 2021

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad plaude alla decisione del governo di varare il "superbonus" dell'80% per la rigenerazione degli alberghi, da finanziare attraverso le risorse del Pnrr, una mossa indispensabile per il rilancio del turismo. Il primo cittadino evidenzia che dai dibattiti in corso al Ttg, al quartiere fieristico di Rimini, emerge la voglia degli operatori turistici di investire. "E se modernizzazione è la parola chiave questa non può che riguardare tanto le infrastrutture quanto l'offerta dei servizi, a partire dalla rigenerazione delle attività ricettive". Al superbonus dovrebbe aggiungersi un contributo a fondo perduto fino a 40.000 euro. Sadegholvaad sottolinea che l'input al restyling degli alberghi sia stata "un'azione troppe volte ritardata", benché richiesta a gran voce dai comuni e dagli operatori, nella consapevolezza che "il rilancio passi necessariamente dalla capacità di mettere i privati nelle condizioni di investire, affiancando i processi di trasformazione delle città". E il sindaco ha fatto l'esempio di Rimini come "caso scuola", citando il parco del mare: gli interventi fatti dall'amministrazione comunale verranno infatti affiancati dagli investimenti dei privati.