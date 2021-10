Cattolica, installati i cartelli ideati dagli studenti per valorizzare parchi e giardini

Attualità

Cattolica

| 16:07 - 15 Ottobre 2021

I cartelli installati.



Installati a Cattolica i primi tre cartelli (ne seguiranno altri sette) ideati grazie ad un corcorso targato "CatolGreen", dedidato alle scolaresche e realizzato nella scorsa primavera in collaborazione tra Amministrazione, Laboratorio all’Immagine, Comitati di quartiere ed istituti scolastici.



Le installazioni riguardano il Parco Robinson, i Giardini Vivaldi ed il Bosco delle querce. Presente anche una frase per valorizzare gli aspetti naturalistici che caratterizzano le aree verdi. "L'intento era quello di valorizzare le aree verdi di Cattolica che spesso non sono conosciute dagli stessi cattolichini. Attraverso un gioco, gli studenti hanno avuto occasione di vedere e studiare i vari parchi e giardini. A questo si aggiungerà anche la formazione ed educazione su tematiche ambientali e di rispetto del bene comune", spiega l'amministrazione comunale.



Accanto ai loghi ed alle scritte premiate, inoltre, troverà spazio anche una segnaletica sulle norme comportamentali da tenersi nei parchi.