Mezzi elettrici per l'Avi di Rimini e per l'occasione i sindaci diventano camionisti

Attualità

Rimini

| 15:54 - 15 Ottobre 2021

Il sindaco di Rimini si improvvisa camionista.



Presentate questa mattina (venerdì 15 ottobre) ad Adriatica Veicoli Industriali le nuove soluzioni di trasporto sostenibile totalmente elettriche di Volvo Trucks e del nuovo marchio Maxus.



Alla presentazione avvenuta a Rimini nella sede di Avi ha portato i suoi saluti in apertura Mirco Piva, fondatore e titolare di AVI. Sono intervenuti Federico Piva, titolare di AVI; Giovanni Dattoli, managing director Volvo Trucks Italia e Stefano Tonelli, sales manager di Maxus.



In chiusura il saluto di Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini.



“Rispettare l'ambiente, minimizzando se non annullando le emissioni e l'inquinamento. Nel nostro settore era un sogno, oggi diventato realtà grazie alla tecnologia e alla scienza – ha dichiarato Federico Piva titolare dell’azienda AVI (Adriatica Veicoli Industriali) nel suo intervento - Ora la tecnologia è qui, non è più il futuro ma è già il presente. È una tecnologia ancora agli inizi, che quindi presenta limitazioni in termini di portata e autonomia e in alcuni ambiti deve ancora raggiungere il massimo potenziale, ma come dice Volvo siamo sulla strada verso la sostenibilità. Oggi i veicoli elettrici permettono una enorme riduzione che soddisfa i bisogni del singolo cittadino, della comunità e dell'ambiente. Per questo AVI ha puntato fortemente, fin da subito, su questa tecnologia. – ha proseguito Federico Piva - Volvo attraverso la sua divisione di Ricerca e Sviluppo ha presentato oggi l'unico veicolo elettrico pesante sul mercato mondiale 100% elettrico, visto che i suoi valori sono da tempo ben conosciuti: qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente. Inoltre, a questa transizione ecologica ci crediamo così fortemente che siamo orgogliosi di annunciare l'ultima partnership di AVI: è proprio di questi giorni, infatti, l’accordo che ci lega all’importante gruppo Koelliker per la vendita e l'assistenza nella nostra area dei furgoni 100% elettrici Maxus, realizzati da SAIC motor, uno dei più grandi produttori di veicoli del mondo”.



A margine della presentazione sono stati fatti provare agli intervenuti i nuovi mezzi: Volvo FE e Maxus. A mettersi alla guida del camion Volvo FE anche i sindaci di Rimini e Santarcangelo di Romagna: Jamil Sadegholvaad e Alice Parma.