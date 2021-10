Riccione: comandante della polizia municipale a costo zero. Non prenderà lo stipendio

Attualità

Riccione

| 15:48 - 15 Ottobre 2021

Nel riquadro Achille Zechini.

Il comandante Achille Zechini resterà alla guida del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico, oltre che del Comune di Bellaria Igea Marina per un altro anno. L'incarico del comandante sarebbe scaduto il 31 ottobre e sarà quindi prolungato fino al 31.10.2022. Nelle more, dunque, dell’eventuale copertura del posto attraverso una procedura selettiva, l'amministrazione comune di Riccione ricevuta l'espressa richiesta da parte dei Comuni di Coriano e Misano Adriatico, e Bellaria Igea Marina, ha espresso la volontà di potersi avvalere temporaneamente della professionalità del comandante Achille Zechini in qualità di Dirigente del Settore 2 “Polizia Municipale e sicurezza Urbana” e di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico e del Comune di Bellaria Igea Marina.



Il comandante Zechini - si precisa- ha maturato i requisiti di legge per il pensionamento e come tale assumerà l'incarico a titolo gratuito. La legge prevede infatti che per i dirigenti della polizia di Stato, quale è il comandante Zechini, il raggiungimento del pensionamento non impedisce l'assunzione di incarichi come rilevato nella Circolare interpretativa n. 6 del 04.12.2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il conferimento dell’incarico sarà a titolo gratuito per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale, fra i Comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico ed il Comune di Bellaria – Igea Marina.