Green Pass: dal 18 ottobre tamponi rapidi a 10 euro a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

15 Ottobre 2021

Foto di repertorio.



A San Marino, da lunedì 18 ottobre, i tamponi rapidi avranno un prezzo calmierato di 10 euro. Il servizio sarà fornito, oltre al laboratorio analisi dell'Iss (prenotazioni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, al numero 0549 994208), anche da alcune farmacie, in via sperimentale. In questo caso la prenotazione passa obbligatoriamente dal portale della pubblica amministrazione BookPa. In tutte le farmacie saranno inoltre in vendita a cinque euro i tamponi rapidi salivari di autodiagnosi, che però non risultano validi per l'emissione del green pass.