Santarcangelo, limitazioni al traffico e alla sosta in centro storico fino al 25 ottobre

| 15:22 - 15 Ottobre 2021

Via della Rocca (foto da Google Street View).



Dal 18 al 25 ottobre alcune vie del centro storico alto di Santarcangelo di Romagna saranno interessate da modifiche alla circolazione e alla sosta. Cià è stato deciso per consentire l’esecuzione di una campagna di sondaggi conoscitivi e valutare eventuali interventi di consolidamento da realizzare.



La Regione Emilia Romagna - tramite l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Rimini - ha infatti incaricato la società Geoexploration a eseguire una serie di indagini, rilievi e monitoraggi nelle grotte tufacee e in altre cavità presenti nella parte alta del centro storico per localizzare eventuali punti critici. "Le indagini saranno condotte con l’impiego di georadar, un sistema di indagine geofisica del sottosuolo che si basa sulla emissione e riflessione delle onde elettromagnetiche, nonché attraverso l’utilizzo di indagini geoelettriche, una moderna metodologia di esplorazione geofisica non invasiva che si basa sulla rilevazione di resistività elettrica delle varie tipologie di terreni investigati", evidenzia l'amministrazione comunale.



I sondaggi interesseranno contrada dei Nobili nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 ottobre, le vie della Cella e Porta Cervese il 19 e 20 ottobre, via Bellaere, piazzetta Galassi e via Rocca Malatestiana il 20 e 21 ottobre e via Pio Massani il 25. La sosta e la circolazione nelle vie interessate dai rilievi subiranno delle limitazioni dalle ore 8,30 alle ore 18,30 come indicato dall’ordinanza pubblicata sul sito internet dell’amministrazione comunale.