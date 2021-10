Basket B, Raggisolaris Faenza tessera il lungo Aromando

Sport

Faenza

| 15:15 - 15 Ottobre 2021

Simone Aromando (foto FB del club).

Raggisolaris Faenza alla vigilia del derby con i Tigers ha tesserato l'ala-centro Simone Aromando, classe 1997, in uscita da Chieti. Per lui è un ritorno: a Faenza approdò dopo le esperienze giovanili a Desio, Berrnareggio e Olimpia Milano. A Faenza raggiunse i playoff. Nel 2018-209 è stato prtagonista a Teramo contribuendo alla salvezza (15 punti e 10 rimbalzi). Poi la esperienza a Bernareggio in serie B (13.3 punti e 8,1 rimbazi) e infine Chieti.

Intanto in allenamento, Martino Ferrari ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore si sottoporrà nei prossimi giorni all’intervento chirurgico e poi inizierà la riabilitazione. La società augura a Martino un pronto recupero e di rivederlo presto in campo.