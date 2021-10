Basket C Silver, Titans a Pesaro: si cerca il bis col Basket Giovane

Sport

Repubblica San Marino

| 14:49 - 15 Ottobre 2021

Il coach dei Titans Porcarelli.

Nuovo impegno in trasferta per la Pallacanestro Titano. Si viaggia verso Pesaro dove domani, sabato 16 ottobre, avrà luogo la sfida col Basket Giovane (palla a due alle ore 18). I pesaresi saranno affrontati tre volte dai Titani nello spazio di due mesi. La prima domani in campionato, la seconda il 27 novembre nell’ultimo match del girone di Coppa e la terza l’11 dicembre. All’esordio in campionato il neopromosso Basket Giovane ha perso di un possesso a Urbania (71-68, top scorer Santinelli con 19).

Coach Porcarelli, qual è la valutazione degli avversari di giornata?

«Seconda gara fuori casa per noi, ci manca l’affetto dei nostri tifosi e non vediamo l’ora di ritrovarli sabato 23. A Pesaro troveremo una squadra giovane, non come Jesi ma con una buona linea verde il cui nucleo è quello dell’Under 19 d’Eccellenza. Formazione tonica e grintosa, magari non enorme fisicamente ma rapida, veloce e che sa giocare bene assieme. Una squadra ferita, perché le ultime due partite sono state perse di 3 a Urbania e di 1 con il Loreto in Coppa. Vorranno rifarsi davanti al loro pubblico, saranno sicuramente agguerriti»

Una partita che si inserisce nel contesto di un campionato sicuramente tosto…

«Io credo che il livello medio si sia alzato, prova ne siano due squadre come Montemarciano nel nostro girone e Porto Recanati nell’altro che hanno fatto un super mercato. Tutte le altre hanno provato di conseguenza a migliorarsi e vedo dei gruppi validi con elementi di valore. La competizione è alta, potranno succedere tante cose».

Qual è la situazione in casa Titans?

«Era importante partire bene a Jesi e abbiamo portato a casa la vittoria. L’abbiamo ottenuta fuori casa, contro una squadra che non ha mai mollato. Ne usciamo bene, sereni anche se un po’ acciaccati. Cosa chiedo in questa seconda partita? Mi piacerebbe vedere un po’ più di fiducia nelle caratteristiche dei singoli, io credo tanto in questa squadra e sono sicuro che quando ognuno si fiderà al massimo di sé stesso ne verrà fuori un grande potenziale totale».