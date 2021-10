Bimbo accoltellato dal somalo, chiesto intervento della fondazione vittime dei reati

Attualità

Rimini

| 13:16 - 15 Ottobre 2021

Il piccolo Tamim in degenza in ospedale, durante una visita dei Vigili del Fuoco di Rimini.



L'amministrazione comunale di Rimini, lo scorso 30 settembre, ha inviato una lettera alla Fondazione emiliano romagnola vittime di reati, affinché intervenga a sostegno del picoclo Tamim, il bimbo di 6 anni originario del Bangladesh accoltellato lo scorso 11 settembre da Somane Duula. L'amministrazione comunale in particolare ha chiesto alla Fondazione di valutare “forme e i modi degli interventi ritenuti più opportuni per limitare, non solo nell’immediatezza, le situazioni di disagio personale, economico e sociale” subiti da Tamim e dalla sua famiglia, attualmente seguiti dai servizi sociali, sia sotto il profilo pratico e logistico, sia per ciò che concerne il sostegno psicologico, "necessario un bambino e dei genitori colpiti da un atto di violenza così efferato e improvviso", rimarcano da piazzale Garampi.