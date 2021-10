Alessandra Perilli, la campionessa olimpionica promuove la vacanza di inverno a Rimini

Turismo

Rimini

| 12:58 - 15 Ottobre 2021

Alessandra Perilli.

La campionessa olimpica di Tokio Alessandra Perilli promuove a pieni voti l’innovativo Parco del Mare di Rimini ed il nuovo Polo Museale, ritenuti perfetti per favorire le vacanze tutto l’anno in abbinamento ad attività fisica e cura di se stessi. Domenica 17 ottobre alle ore 16.00 la Perilli sarà testimonial dell’evento organizzato dall’hotel Touring di Rimini nel quale l’albergatore Riminese Andrea Reggiani presenterà la propria visione di soggiorni invernali “all-inclusive-wellness”. L’evento si chiama “riesci a stare tutto l’inverno senza mare?”. In particolare l'hotel ha lanciato l'idea del beach walking nel cammino dei pescatori, un doppio percorso di 12 km che permette di raggiungere i porticcioli di Riccione e Rimini, alla quale si aggiunge la “camminata di Fellini” altri 6 km: ideata per omaggiare il centenario del regista riminese, con il fine di valorizzare le amate stradine del centro storico ed il polo museale dedicato al genio felliniano.