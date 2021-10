Misano World Circuit: weekend con i camion in pista

Eventi

Misano Adriatico

| 12:17 - 15 Ottobre 2021

Misano World Circuit da domani, sabato 16 ottobre, ospiterà il Grand Prix Truck. Ad accogliere i 7.000 visitatori quotidiani attesi, limitati a questo numero per garantire lo standard di sicurezza richiesto dalle disposizioni governative, lo spettacolo del FIA European Truck Racing Championship con le ultime quattro gare stagionali che definiranno il nuovo campione europeo dopo l’avvio a metà giugno in Ungheria.

L’ungherese Norbert Kiss è il favorito, fari puntati anche su Aliyyah Koloc, 17enne pilota originaria delle Seychelles che affianca la tedesca Steffi Halm, presenza abituale in pista negli ultimi anni. La competizione è dal 1992 ininterrottamente protagonista nell’unica tappa italiana del tour europeo.



Il programma in pista si avvierà domani alle 9.15 con due sessioni di prove libere. Alle 12.10 previste le qualifiche e alle 12.35 la Superpole che determina la griglia di partenza. Alle 14.35 partirà Gara1, alle 16.40 Gara2. Entrambe su 12 giri. I camion, con cilindrata 13.000 cc, hanno un limitatore elettronico della velocità a 160 km/h e pesano almeno 5.300 kg. Per correre, i camion devono richiamarsi ad un modello prodotto in almeno 50 esemplari negli ultimi 12 mesi.

Al paddock 2 anche 70 camion decorati, con l’esposizione di camion storici.

Nell’area espositiva i grandi brand della filiera: IVECO presenterà un’edizione speciale dell’IVECO S-WAY; Rossi Veicoli con Ford Trucks Italia presenterà la nuova gamma Ford Trucks tra cui il nuovo F-MAX Blackline Edition.

Vari gli appuntamenti proposti da Trasportare Oggi e Vado e Torno, media partner della kermesse romagnola. Un workshop dal titolo “Dal diesel a L biogas il passo è breve”, un altro per conoscere le nuove tecnologie e i carburanti alternativi.

I biglietti per il Grand Prix Truck sono disponibili e consigliamo l’acquisto in prevendita sulla piattaforma TicketOne e sul sito misanocircuit.com. Comunque, segnaliamo che nelle giornate di gara saranno aperte le casse su via del carro.

I prezzi: sabato 16 euro, domenica 20 euro, abbonamento alle due giornate 32 euro.