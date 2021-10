FOTO Motociclista sbalzato nell’incidente con un’auto: grave in ospedale in elisoccorso

Cronaca

Coriano

| 11:30 - 15 Ottobre 2021

Il luogo dell'incidente, foto Ballante.

Incidente tra auto e moto questa mattina, venerdì 15 ottobre, poco prima delle 9 a Sant'Andrea in Besanigo. Un'auto Mitsubishi Space Star ed una moto Honda Africa Twin si sono scontrate. Le cause sono ancora al vaglio. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto riportando vari traumi. Subito intervenuti sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'automedicalizzata. Le condizioni del centauro hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso da Ravenna.

Il ferito si trova in ospedale a Cesena in condizioni serie. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Coriano. I mezzi coinvolti hanno riportato gravi danni.





Ballante