Mario Fucili dei 78 bit convocato nella Nazionale Attori e Cantanti per la sfida contro Giornalisti Rai

Attualità

Rimini

| 11:08 - 15 Ottobre 2021

Mario Fucili - foto Domenico Bardi.

Mario Fucili cala il poker e torna a vestirsi di azzurro, in un momento magico in cui collabora da esterno con la Rimini Calcio per Marketing e Comunicazione ed è stato pure “convocato” dall’ItalService per collaborare al party della Uefa Champion League di Futsal che si disputerà a Rimini a fine mese.



Fucili, che con i 78 Bit calcò anche il palco dell’Ariston a Sanremo Giovani 1994 con “Fotografia”, è stato infatti convocato nuovamente nella Nazionale Attori e Cantanti insieme a Totò Schillaci con cui aveva lanciato nell’estate 2020 il brano “Gli anni degli anni” nel trentennale di Italia 90. Canzone che ha registrato passaggi nelle principali radio del Belpaese ed è rimbalzata nei network nazionali

«Quella contro la Nazionale Giornalisti Rai in programma sabato 30 ottobre allo stadio di Taormina in Sicilia è la mia quarta convocazione dopo quelle a Latina, Acireale e Catania. E’ motivo di grande orgoglio e dopo un passato da centravanti sui campi della Romagna e tre partite in attacco, questa volta farò il portiere: proteggerò le spalle a Totò con i guanti del mio amico Alfred Gomis, che gioca nel Rennes e partecipa alla Champions League e le scarpe che mi ha regalato Alessandro Matri”.



E proposito di Champion League, lo stesso Fucili regala un’altra anticipazione: “Sono stato chiamato a coordinare l’organizzazione del party ufficiale della Uefa Champions League di Futsal: si terrà venerdì 29 ottobre al Frontemare Top Club e all’Rds Stadium, dove si disputeranno le partite a partire da mercoledì 27 ottobre”