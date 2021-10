TTG Rimini, anche l'Emilia Romagna protagonista con le eccellenze della regione

Turismo

Rimini

09:43 - 15 Ottobre 2021

Il selfie a bordo di una Maserati con lo sfondo del parco del mare a Rimini Nord.

L'Emilia Romagna è protagonista al TTG Travel Experience di Rimini con uno stand di 720 metri quadrati e 73 operatori del turismo emiliano romagnolo, assieme alle 3 Destinazioni turistiche Visit Emilia, Modena-Bologna e Visit Romagna con le loro proposte di vacanza dedicate ai prodotti e alle eccellenze del territorio. Si spazia dal Food alla Motor Valley, dai 18 Cammini per Viandanti e Pellegrini alle Ciclovie, passando per il wellness termale, le proposte di slow tourism e le attività en plein air.



Tema dello stand il Cineturismo, innovativo prodotto a cui la Regione ha dedicato ad oggi 4 percorsi (destinati ad aumentare) legati ad altrettanti registi/autori cinematografici emiliano romagnoli (Federico Fellini, Bernando Bertolucci, Giovannino Guareschi e Pier Paolo Pasolini, di cui nel 2022 si celebreranno i 100 anni dalla nascita). A questi si aggiungono gli Itinerari Cinematografici promossi dalla Cineteca di Bologna, che si potranno scoprire nel grande pannello posto al centro dello stand regionale. Sui ledwall e schermi dello stand "sfilano" i principali prodotti turistici delle Destinazioni, dai 18 Cammini per Viandanti e Pellegrini, al Delta del Po con i suoi fenicotteri rosa, dall'offerta di arte e cultura (con i mosaici di Ravenna e i Portici di Bologna divenuti Patrimonio Unesco 2021), alla Food e Motor Valley, senza dimenticare cicloturismo e vacanza attiva. All'interno dello stand anche una postazione dove si scattano selfie "a bordo" di una Maserati cabrio sullo sfondo del nuovo Parco del mare Nord di Rimini.