Calcio RSM, accolto il ricorso della Virtus e restituita la vittoria sul campo: 2-0 al Cosmos

Repubblica San Marino

| 00:36 - 15 Ottobre 2021

La Virtus Acquaviva.

Dietrofront. Virtus - Cosmos torna 2-0, vale a dire il risultato maturato sul campo. La Commissione Disciplinare, infatti, ha accolto il reclamo della Virtus sulla sconfitta a tavolino inflitta alla squadra di Acquaviva dopo il ricorso avanzato dal Cosmos per via della posizione irregolare di Nicola Gori, in campo nonostante dovesse scontare una giornata di squalifica comminatagli a febbraio 2020. La Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo della Virtus per un vizio procedurale disponendo l'omologazione del risultato del campo con vittoria per 2-0 per la squadra di Acquaviva, annullando la sanzione di 500 euro, le squalifiche di due giornate al calciatore Nicola Gori e di 4 al dirigente responsabile Mirko Montali. Cambia dunque di nuovo la classifica. La Virtus sale a 6 punti e aggancia la Libertas, mentre il Cosmos resta a quota zero punti.