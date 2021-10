Calcio Promozione, Sant'Ermete: arriva l'attaccante esterno Michael Noschese

Sport

Santarcangelo di Romagna

15 Ottobre 2021

Michael Noschese con il direttore sportivo del Sant'Ermete Filippo Cipriani.

Dopo la partenza del centrocampista Emiliano Vukaj al Gambetola, il Sant’Ermete ha provveduto all’ingaggio attraverso il direttore sportivo Filippo Cipriani dell’esterno d'attacco Michael Noschese, classe 1991, giocatore duttile, in grado ricoprire il fronte offensivo destro e sinistro. Vanta un centinaio di presenze in serie D. Originario di Ravenna, ha vestito diverse maglie tra le quali quella della sua città in serie D, Eccellenza e Promozione. In quarta seria ha vestito anche i colori del Classe, della Savignanese, del Derthona, della Sammaurese e della Civitanovese. In Eccellenza è stato protagonista con il Progresso, con il Senio e con il Classe stesso concludendo il suo percorso con un’esperienza nel campionato sammarinese alla Libertas “A noi serviva una punta e Noschese è stato un colpo importante per il club. Il calciatore si è reso subito disponibile accettando di vestire la maglia del S. Ermete con molto entusiasmo” spiega la società. Aggiunge il ds Filippo Cipriani:” Sono orgoglioso di rappresentare una società che in un momento delicato, vista la cessione importante di un giocatore molto amato, ha saputo trarre subito una lettura ideale che mantiene vive le ambizioni del club. La scelta di Noschese rappresenta da una parte una sicurezza vedendo l’esperienza del calciatore ma anche una scommessa del clu. Come sempre sarà il rettangolo da gioco a dare le risposte finali. Siamo molto felici per aver perfezionato un’operazione importante”.