FOTO Scontro tra due auto, una si ribalta. Paura a Morciano di Romagna. Due feriti

Cronaca

Morciano di Romagna

| 22:04 - 14 Ottobre 2021

Foto Ballante.

I vigili del fuoco di Cattolica sono dovuti intervenire per un incidente stradale a Morciano di Romagna, all'incrocio tra le vie Forlani e Cà Fabbro, intorno alle 20 di giovedì 14 ottobre. Uno schianto piuttosto violento che ha provocato due feriti, di cui uno abbastanza grave.



Un automobilista a bordo di una Volkswagen con direzione di marcia verso il centro città, si è scontrato con una Fiat Panda condotta da una signora che percorreva via Forlani con direzione di marcia mare-monte. Poiché la Panda veniva centrata sul lato anteriore sinistro, si è ribaltata, e la conducente è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Sul posto due ambulanze e l'automedicalizzata del 118. I feriti, entrambi del luogo, dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati, la donna al Ceccarini di Riccione e l'uomo all'Infermi di Rimini. Per gli accertamenti del caso e per i rilievi del sinistro, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Saludecio. Ballante