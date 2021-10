Rimini Yacht: confermata la pena per Giulio Lolli in appello 

Attualità

Rimini

| 18:50 - 14 Ottobre 2021

L'appello è stato discusso dal pm di Rimini Davide Ercolani.

La Corte di Appello di Bologna ha confermato la pena di quattro anni e sei mesi per Giulio Lolli, imprenditore degli yacht, condannato in primo grado lo scorso febbraio. Il tribunale di Rimini lo aveva assolto dall'accusa di estorsione, dichiarando prescritti altri reati come falso e truffa e lo aveva giudicato responsabile per associazione a delinquere. Fondatore di Rimini Yacht, il 'pirata' Lolli era stato estradato nel 2019 dalla Libia, dove era fuggito anni fa, in seguito al crac della sua azienda e poi arrestato e condannato, in Libia, all'ergastolo per terrorismo e fiancheggiamento di un gruppo estremista separatista. Di terrorismo e di traffico di armi ora risponde davanti all'autorità giudiziaria romana. L'appello è stato discusso dal pm di Rimini Davide Ercolani, che ha seguito le indagini ed è stato applicato anche al processo di secondo grado. "Siamo delusi, anche se Lolli era stato assolto da tutti gli altri reati, per questo singolo reato c'era stata condanna, a nostro avviso non fondata. Abbiamo fatto l'appello e la Corte ha ritenuto di confermare. Aspettiamo di leggere le motivazioni e valuteremo il da farsi", ha detto il difensore dell'imputato, avvocato Antonio Petroncini.