Calcio Promozione: Pietracuta decimato cade con il Torconca (2-0)

Sport

Cattolica

| 18:23 - 17 Ottobre 2021

La capolista Pietracuta sfida il Torconca.



Torconca - Pietracuta 2-0



TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Nicolini, Codignola, Franca; Moretti (70' Ortolani), Mani (38' st Zavatta), Pasolini, Casoli, Chiussi.

In panchina: Pasini, Guenci, Bottoni, Cipiccia, Antonacci, Tombari.

All. Vergoni.

PIETRACUTA: Lasagni, Faeti (80' Fabbri Fed.), Ferraro; Fabbri Fra (81' Tosi, 9\' Cobo), Lessi, Masini; Stavola (58' Galli), Ferrani; Borghini (64' Contadini), Bucci, Evaristi.

In panchina: Hysa, Celli, Zannoni, Tomassini.

All. Fregnani.



ARBITRO: Milandri di Cesena (Assistenti: Antonellini di Ravenna e Collini di Cesena).

RETI: 53' Franciosi, 64' Mani.

NOTE: ammoniti Stavola, Masini, Chiussi, Mani, Evaristi.



CATTOLICA Con l'attacco decimato dalle assenze (bomber Fratti, Vucaj, Louati, Tomassini in panchina a onor di firma), il Pietracuta cade per la prima volta in stagione. Il Torconca vince 2-0 e si porta a quota 10 in classifica, mentre i ragazzi di Fregnani rimangono in vetta a 15 punti, agganciati dal Misano. Primo tempo giocato sull'equilibrio, con prevalenza delle difese. Poco da segnalare in cronaca. Al 15' il Pietracuta recupera palla in pressing, Bucci si invola, ma pecca di altruismo: invece di calciare in porta, da posizione favorevole, serve al centro, permettendo il recupero alla difesa locale. Al 35' Filippo Chiussi ruba palla nei pressi della linea laterale ed entra in area, provvidenziale recupero di Masini. Nella ripresa il Torconca sblocca il risultato al 53' con un tiro di Franciosi che rimbalza davanti a Lasagni e beffa il portiere. I rossoblu ospiti sfiorano il pareggio al 57', Bucci si libera, ma calcia addosso al portiere. Al 64' Mani calcia dai 25 metri, togliendo le ragnatele dall'incrocio dei pali. Il raddoppio chiude definitivamente i conti. Il Pietracuta perde per infortunio anche Tosi, rimpiazzato da Cobo dopo una decina di minuti dall'ingresso in campo. (r.g.)