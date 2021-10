Calcio Promozione Girone F: i tabellini della sesta giornata

Sport

Rimini

| 19:39 - 17 Ottobre 2021

Tabellini girone F di Promozione Emilia Romagna (sesta giornata).



Asar - Misano 0-2



ASAR: Mauri, Abati (46' Fantini), Zanni, Bacchini, Franchi, Santoni A. (55' Angelini, 73' Alberto), Guerra, Sogos, Stella (62' Ciavatta A.), Marchionna (70' Savina), Pierri.

In panchina: Ciavatta M., Agostini, Broccoli, Pari.

All. Vanni.

MISANO: Pontet, Pratelli, Tonini, Lepri, Pironi, Londero, Nigro, Pontellini, Antonelli, Gravina, Santoni D.

In panchina: Alessandrini, Travagliati, Senior Padula, Bonetti, Manconi, Mussoni, Maltoni.

All. De Argila.



ARBITRO: Gherardini di Faenza (Assistenti: Bellavia e Papaleo di Faenza).

RETI: 35' Gravina, 85' Santoni D.

NOTE: ammoniti Fantini, Bacchini.



Spontricciolo - Due Emme 0-4



SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri S., Tonti (46' Pivi), Mohamed Salah (62' Giovanelli), Ioli, Radu; Fabbri A., Cugnigni (46' Meluzzi); Tamburini (80' Crescentini), Brisigotti, Gjoshi (62' Fantini).

In panchina: Martini, Rossi, Durante, Capriotti.

All. Pellegrino.

DUE EMME: Ceccaroni, Taioli, Allou (55' Montesi M.), Giordani (50' Santantonio), Mambelli, Yabré; Altieri, Mazzoli (65' Ravaglia); Gregori, Averardi, Giacobbi.

In panchina: Palumbo, Bucci, Mingozzi, Diop, Montesi R., Bartolini.

All. Rossi.



ARBITRO: Sartoni di Lugo (Assistenti: Proetto e De Paoli di Cesena)

RETI: 30', 46' pt, 52', 90' rig. Gregori.

NOTE: ammoniti Tamburini, Giordani.



Verucchio - Bellaria Igea Marina 0-3



VERUCCHIO: Caprili, Girometti, Renzi (20' st Fabbri), Genghini, Grossi, Pasini (33' st Ciccarelli), Baschetti (40' st Manfroni), Ricci (33' st Montanari); Michilli, Bruma, Guarino (20' st Bascioni).

In panchina:

All. Nicolini. Bianchi, Ribezzi, Muccioli, Bento Da Silva.

BELLARIA: Mignani, Minacapilli, Grossi, Fusi (31' st Chiussi), Zanotti, Pruccoli; Bellavista, Paganelli, Meluzzi (33' st Bua), Facondini (43' st Venturi), Cocco.

In panchina: Ramenghi, Bottini, Arfilli, Mazzarella, Franciosi, Marchini.

All. Fusi:



ARBITRO: Riccardi di Rimini (Assistenti: Sabba di Rimini e Cereti di Cesena).

RETI: 3' pt Cocco, 10' st Zanotti, 43' st Facondini.

NOTE: ammoniti Baschetti, Pasini, Grossi, Ciccarelli.



Sampierana - Granata 0-1



SAMPIERANA: Niederweiser, Berni (dal 70’ Quercioli), Braccini (dal 62’ Diversi), Giovagnoli, Canali, Corbara, Fabbri, Petrini, Lanzi, Pippi, Battistini (dal 70’ Quaranta).

In panchina: Zammarchi, Iavarone, Simoncini, Farfaneti, Para.

All. Madonia.

GRANATA: Venghi, Romagnoli (dal 63’ Baldani), Arfilli, Kalac, Braccini (dal 55’ Silighini), Asslani, Giannini (dal 54’ Mazzuoli, dal 70’ Pellegrini), Campinoti, Ambrosini, Boni, Ronchi (dal 83’ Ugone).

In panchina: Giustore,Crudele, Zavalloni, Fellini.

All. Cantoni.



ARBITRO: Cappello di Imola (Assistenti: Gagliardi e Muratori di Cesena).

RETI: 17' Giannini

NOTE: Pippi al 96' calcia alto un rigore. Espulso Kalac all'88' per proteste, ammoniti Canali, Petrini, Pippi, Asslani, Silighini.



Novafeltria - Gambettola 1-0



Torconca - Pietracuta 2-0



Gatteo - Sant'Ermete 1-2 (Anticipo del sabato)