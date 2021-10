Calcio Promozione: Sant'Ermete, rimonta vincente a Gatteo (1-2)

Sport

Gatteo

| 08:52 - 17 Ottobre 2021

Gatteo - Sant'Ermete.



Gatteo - Sant'Ermete 1-2



GATTEO: Niang, Biondini, Moscotti, Consalvo, Cordatore S., Muccioli; Perazzini, Quarta; Gobbi, Camillini, Ndiaye.

In panchina: Platia, Gessi, Francisconi, Pepe, Pollini, Cordatore M., Essaki, Zanghi, Giunchi.

All. Giorgini.

SANT'ERMETE: Romani, Betti, Bonifazi, Contadino, Merendino, Baffoni; Tentoni, Fuchi; Kapitonov, D'Elia, Marconi.

In panchina: Donini, Canducci, Rossi, Benvenuti, Sartini, Mezgour, Marcaccio, Gattei.

All. Pazzini.



ARBITRO: Utili di Faenza (Assistenti: Sintoni e Hysa di Faenza)

RETI: 35' Perazzini (G), 56' Sartini (S), 61' Contadini (S)



GATTEO Vittoria in rimonta per il Sant'Ermete sul campo del Gatteo. I "verdi" sfiorano subito il gol con una punizione mancina di D'Elia, il cui tiro scavalca la barriera e sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Niang. Ci prova Kapitonov dai 25 metri, con un sinistro di controbalzo che Niang è bravo a deviare, distendendosi sulla sua destra. Ancora l'attaccante, lanciato splendidamente da Fuchi, reclama un rigore dopo un contatto in area con il portiere in disperata uscita. Al 35' Gatteo in vantaggio con un tiro a giro di destro di Perazzini, Romani vola con la mano di richiamo, ma non può arrivarci. Il tempo si chiude con una punizione di D'Elia da posizione defilata, Niang smanaccia. A inizio ripresa il Gatteo potrebbe raddoppiare, ma il colpo di testa di Camillini, servito da un cross dalla destra, esalta i riflessi di Romani, autore di una parata salva risultato. Dal possibile 2-0 all'1-1, il passo è breve: segna il neoentrato Sartini con un destro chirurgico sul palo opposto. Al 61' il Sant'Ermete completa la rimonta con un colpo da biliardo di Contadini: il regista calcia una punizione laterale dalla sinistra e manda il pallone a toccare il palo lontano e poi in rete, beffando il portiere.