Punto tamponi aeroporto Fellini a disposizione anche dei cittadini, con prenotazione

| 16:02 - 14 Ottobre 2021

Aeroporto Fellini di Rimini.



Sono circa 6000 i tamponi effettuati nel periodo estivo dallo staff medico dell'aeroporto Fellini di Rimini. Lo comunica Renata Marelli, responsabile area Terminal dell'aeroporto, evidenziando: "Senza un punto efficiente e professionale molti turisti non sarebbero potuti partire perché sprovvisti del tampone e nella impossibilità di provvedervi in tempi rapidi, mentre con il nostro servizio, nessuno è rimasto a terra per questo motivo".



Con l'entrata in vigore del Green Pass, l'aeroporto mette a disposizione non solo dei passeggeri, ma anche dei cittadini, il punto tamponi, previo appuntamento (telefono 340 9576956).