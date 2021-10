Quattro candidati in gara per il chiosco in piazza Malatesta

Attualità

Rimini

| 15:29 - 14 Ottobre 2021

Sono quattro gli operatori economici in gara per la gestione del chiosco bar di Piazza Malatesta, ancora senza un gestore, a seguito dell'esclusione da parte della Soprintendenza della presenza di dehors di tipologia B annuali. Questo avrebbe potuto consentire al locale un'attività non limitata alla sola stagione estiva, come invece sarà con i dehors stagionali e di tipologia A che prevedono l'utilizzo di tavolini, sedie e ombrelloni. Per questo motivo la società The Sun di Claudio Paesani che si era aggiudicata nell'ottobre del 2019 la gestione del chiosco ha deciso di fermare la procedura, che prevedeva inizialmente 50 metri quadri di dehors.



I quattro operatori che si contendono il locale sono Rinaldini Pastry spa, Cuori Ebbri di Enrico Gori, Sbouron srl e "Il chiosco di Francesca", una R.T.I composta da Entusiasmo e Passione srl e dal Parchetto srl.



Le condizioni per l'affitto del chiosco prevedono l'apertura al pubblico dal 1 marzo al 31 ottobre, durante tutti gli otto anni di gestione previsti dalla negoziazione, inoltre a carico del gestore è previsto il pagamento di un canone annuo. La possibilità di proporsi come candidato per l'affidamento del luogo durerà fino al 12 giugno e la concessione verrà assegnata a chi proporrà un'offerta economica più vantaggiosa.