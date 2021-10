Rimini: esplode una stufa a pellet, 58enne finisce al centro grandi ustionati di Cesena

Cronaca

Rimini

| 15:21 - 14 Ottobre 2021

Sul posto elisoccorso per trasportare il ferito al "Bufalini" di Cesena.



Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 14 ottobre) in via Rodella a Rimini. Un 58enne è stato ricoverato al centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente domestico, provocato dall'esplosione avvenuta in una stufa a pellet. Sul posto sono intervenuti il personale dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'abitazione, e quello del 118, che ha richiesto il ricovero del 58enne con l'eliambulanza. L'uomo ha infatti riportato diverse ustioni sul corpo, a causa dell'esplosione.