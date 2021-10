Rimini, 37 autisti senza green pass: a rischio corse dei bus

Attualità

Rimini

| 15:13 - 14 Ottobre 2021

Autobus Start Romagna (foto di repertorio).



Da domani (venerdì 15 ottobre) entra in vigore la normativa sul green pass obbligatorio nei posti di lavoro. Si prospettano, nei prossimi giorni, disagi per gli utenti del trasporto pubblico. Start Romagna è alle prese infatti con 99 dipendenti senza green pass, di cui 37 a Rimini (il numero maggiore: sono 36 a Ravenna, 15 a Forlì e 11 a Cesena). Start Romagna sta riorganizzando il personale, ma i tagli di corse, seppur minoritari, assicurano dall'azienda, sono in numero non prevedibile. Una nota dell'azienda evidenzia: "si cercherà di garantire in via prioritaria la copertura dei collegamenti utilizzati dall’utenza pendolare e scolastica, al fine di soddisfare il più possibile le esigenze di mobilità di chi si sposta per necessità di lavoro e di studio. Sarà posta attenzione ad assicurare congrue frequenze di servizio, specie sulle linee extraurbane e suburbane di collegamento con i capoluoghi".