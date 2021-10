Fidanzato violento la schiaffeggia e le lancia contro i piatti: arrestato

Cronaca

Momenti di concitazione ieri pomeriggio (mercoledì 13 ottobre), intorno alle 17.20, in un appartamento di Viserbella. Un litigio tra due conviventi è sfociato nell'arresto di lui, un 24enne rumeno. La Polizia, intervenuta, lo ha trovato in stato di agitazione in strada: alla pattuglia ha detto di aver litigato con la compagna. Quest'ultima, visibilmente scossa, ha raccontato di essere stata aggredita dal giovane, in stato di alterazione per l'abuso di alcol, a schiaffi e spintoni. Prima di uscire di casa le ha lanciato contro delle stoviglie e ha dato ulteriormente sfogo alla propria rabbia, danneggiando suppellettili e arredi. Alla Polizia la donna ha raccontato infine di aver subito altre aggressioni, verbali e fisiche, anche in presenza del figlio minore.