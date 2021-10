La Valmarecchia cerca giovani autori per il Premio Fiction TV

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:24 - 14 Ottobre 2021

Santarcangelo di Romagna.

Premio Fiction TV, alla sua prima edizione, è un concorso rivolto a sceneggiatori, scrittori e autori per la realizzazione di soggetti di fiction volti a favorire un’attività di “location placement” partendo dall’elaborazione di una storia scritta ad hoc e pensata appositamente per la promozione del territorio della Romagna e del Montefeltro. Valorizzando lo stile di vita, il contesto, le vicende di personaggi strettamente connessi al territorio per storia e cultura.

I temi del concorso saranno quindi diversificati e tenderanno a valorizzare queste tematiche: la storia, il sociale, il buon vivere, l'imprenditorialità, l'ospitalità, della Romagna e del Montefeltro. La Romagna cela infinite storie e misteri che possono essere svelati poco a poco in una serie di trame intrecciate. È un territorio con una grande cultura dell'ospitalità, ma anche una lunga storia da raccontare, a partire dalle sanguinose dispute tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro, la presenza di briganti come il Passatore e i soggiorni di Piero della Francesca, Leonardo da Vinci e di Dante, che di questa terra ha narrato le vicende di Paolo e Francesca nella sua Divina Commedia.



Il concorso è rivolto a professionisti ma anche giovani autori che si vogliano cimentare nella scrittura di soggetti di fiction, senza limiti di genere e tematici, sotto forma di tv movie, mini serie, lunga serialità. Ogni concorrente avrà modo di confrontarsi concretamente con una prestigiosa giuria di produttori di fama internazionale, aprendo ai partecipanti nuove opportunità di confronto, di contatto e di lavoro nell’industria cinematografica e televisiva.



Dovranno essere presentate storie contestuali ai rispettivi premi:



Premio Fiction Tv Legacoop Romagna e Federazione delle Cooperative di Ravenna di € 2.500 per la storia che meglio rappresenta il mondo cooperativo nella bonifica di Ostia e dell’Agro Romano da parte dei braccianti romagnoli.





Premio Fiction Tv Città di Santarcangelo di Romagna di € 1.000 per la storia che meglio valorizza il territorio, la storia e la cultura Romagnola.





Premio Fiction Tv Città di San Leo di € 1.000 per la storia che meglio valorizza il territorio, la storia e la cultura del Montefeltro.





Premio Fiction Tv Città di Verucchio per la storia che meglio rappresenta le vicende storiche della famiglia Malatesta.





Premio Fiction Tv My Movies per la migliore “location placement”. Nel bando verranno fornite gli autori alcune informazioni sul contesto e su personaggi rappresentativi al fine di sensibilizzare i concorrenti nella scrittura e ottenere quante più storie confacenti ai premi posti messi in palio. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 30 novembre 2021 con le modalità indicate sul sito www.premiofictiontv.it.