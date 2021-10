Calcio Eccellenza, Victor San Marino in campo dopo lo stop per le Nazionali

Sport

Repubblica San Marino

| 14:19 - 14 Ottobre 2021



Il Victor San Marino recupera i giocatori tornati dai loro impegni con la Nazionale Under 21 di San Marino (Filippo Santi, Thomas Rosti e Samuel Pancotti hanno persino giocato insieme dal 1’ contro la Polonia) e torna finalmente in campo questa domenica per affrontare il Futball Cava Ronco in Eccellenza.

La formazione forlivese ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte in cinque partite di campionato e si trova attualmente a un solo punto di distanza dai biancazzurri nella classifica del girone C dell’Eccellenza Emilia Romagna.

Domenica 17 ottobre alle ore 15.30, all’Acquaviva Stadium di San Marino, capitan Barone e compagni dovranno assolutamente disputare un gran match se vorranno conquistare un altro importante successo, il secondo consecutivo, e rimanere il più possibile sulla scia della capolista Fya Riccione.

Sempre questa domenica, c’è un’iniziativa davvero speciale per i tifosi più piccoli: i bambini delle scuole elementari e medie e gli iscritti alle scuole calcio della Repubblica di San Marino, assieme a ciascun genitore che li accompagnerà, potranno infatti sedersi sugli spalti dello Stadio di Acquaviva e assistere gratis al match valido per la sesta giornata del campionato italiano di Eccellenza. Prossimamente, durante l’intervallo di una o più partite casalinghe del Victor San Marino, verrà anche organizzato per i calciatori in erba un mini torneo di palleggi o calci di rigore in cui il vincitore verrà premiato con simpatico gadget biancazzurro o un buono acquisto da usare presso uno degli sponsor della squadra.

Inoltre, giungono dal Comitato Regionale Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti-Federazione Italia Giuoco Calcio alcune novità sui prossimi impegni di campionato degli uomini di mister D’Amore: la partita contro la Del Duca Grama, inizialmente programmata per il 10 ottobre scorso ma rinviata a causa della convocazione di tre giocatori del Victor San Marino nell’U21 del Titano, verrà recuperata mercoledì 27 ottobre alle ore 15.30 allo stadio comunale "Massimo Sbrighi" di Castiglione di Ravenna (Ravenna), mentre il match contro il San Pietro in Vincoli all’Acquaviva Stadium non si giocherà più domenica 14 novembre alle ore 14.30 bensì il giorno precedente, sabato 13 novembre, alle ore 16.30.

Tornando infine alla partita contro il Cava Ronco, ecco le nuove dichiarazioni del tecnico biancazzurro Gianni D’Amore: “La sosta per le Nazionali ci è servita per recuperare le energie spese nelle partite fin qui disputate ed allenarci al massimo in vista delle prossime sfide di Eccellenza e Coppa Italia. La squadra sta crescendo di settimana in settimana, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’attenzione. Ciò ci deve dare la forza necessaria per lavorare ancora di più e cercare di migliorare sempre. Domenica prossima ci attende una partita difficile, dove abbiamo bisogno di tutti e della massima attenzione contro una squadra ben motivata e organizzata con un bravo allenatore e grosse individualità”.