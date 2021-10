Bellaria-Igea Marina: la giunta si confronta con la cittadinanza

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:15 - 14 Ottobre 2021

Piazza Don Minzoni di Bellaria Igea Marina (rendering).

Dopo l’incontro di fine settembre in zona Bordonchio, il Sindaco Filippo Giorgetti e la Giunta sono pronti a confrontarsi nuovamente con la cittadinanza: la prossima occasione è rappresentata dall’incontro pubblico di lunedì 18 ottobre, in programma alle 21.00 presso i locali del centro "Vittorio Belli" di via Italico.



All'indomani dell'appuntamento a Bordonchio, il Sindaco Filippo Giorgietti commenta l'accaduto: “Un incontro svoltosi in un bel clima, collaborativo e volto al dialogo, contraddistinto anche da una grande voglia di tornare a confrontarsi viso a viso sulle questioni che ci stanno a cuore”.

Primo cittadino che sarà presente, insieme agli assessori, anche nell’incontro igeano di lunedì prossimo.



Tra i temi sul tavolo, anzitutto il futuro della struttura che ospiterà il dibattito: il centro “Vittorio Belli” pronto ad affrontare un nuovo, ambizioso corso, divenendo contenitore culturale polifunzionale e sede di mostre. Inaugurazione fissata il 24 ottobre, con tutti i dettagli che verranno forniti nei prossimi giorni.





Tra gli altri progetti che saranno “toccati” dall’incontro di lunedì, spiccano poi gli interventi programmati in via Ovidio e via Virgilio, mentre non mancherà uno spazio dedicato alla viabilità per parlare della linea bus e a un altro tema urbanistico chiave qual è il Lungomare Pinzon. Sarà l’occasione, infine e non meno importante, come già fatto con il pubblico di Bordonchio, per illustrare la rigenerazione di un’arteria turistica importante come viale Ennio.