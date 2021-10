Novafeltria: la nuova giunta di Zanchini, su cinque c'è un volto nuovo

Attualità

Una giunta nel segno della continuità quella del mandato bis conferito al sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini: sono stati infatti confermati nei loro ruoli tre assessori uscenti. Elena Vannoni è vicesindaco e assessore alla cultura e servizi sociali; Fabio Pandolfi e Luca Rinaldi rispettivamente assessore ai lavori pubblici e al bilancio. In giunta esce Morena Toni, al suo posto Monia Amadei, nuovo assessore all'urbanistica. Amadei si occuperà anche di politiche europee e accesso ai fondi dell'Unione Europea, ruolo che era ricoperto dall'assessore Pandolfi.



Per ciò che concerne il consiglio comunale, Lorenzo Cantori è confermato come presidente. Ai consiglieri sono state distribuite le deleghe: Marco Magnani sport e verde pubblico, Ilaria Sebastiani turismo e viabilità, Francesca Raffelli politiche giovanili, pari opportunità e comunicazione. "Ma anche i consiglieri non eletti saranno coinvolti nei nostri processi decisionali, ognuno in base alle proprie competenze", evidenzia il sindaco Zanchini. Nel dettaglio: Sabrina Casali (sanità), Lisa Casadei (sport), Federico Poggioli (lavori pubblici) e Marco Toni (per i progetti legati alla frazione di Perticara).



