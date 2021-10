Santarcangelo, comune chiede contributo alla regione per acquisto auto elettrica

Attualità

L’amministrazione comunale di Santarcangelo punta a rinnovare il parco auto aderendo al bando della Regione Emilia-Romagna, che mette a disposizione dei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti contributi destinati alla sostituzione di automezzi obsoleti con veicoli a minor impatto ambientale.



L’iniziativa, che rientra fra le misure straordinarie sia strutturali che emergenziali adottate dalla Regione per la riduzione degli inquinanti in atmosfera, permetterà di erogare rapidamente contributi per finanziare interventi per la mobilità sostenibile, nello specifico per la sostituzione di veicoli obsoleti dei Comuni con nuovi mezzi a ridotto impatto ambientale.



Con l’adesione al bando e la richiesta di contributo – che coprirà fino al 75 per cento della spesa ammissibile purché il veicolo sia della stessa categoria di quello che si intende sostituire (che dovrà essere demolito) – l’amministrazione comunale ha avanzato domanda per ricevere una sovvenzione di 20.000 euro con cui sostituire l’autovettura Fiat Panda euro 3 a benzina con un’auto elettrica.