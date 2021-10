Calcio D: il film fotografico di Sammaurese - Rimini 1-2

Sport

San Mauro Pascoli

| 20:05 - 16 Ottobre 2021

Gabbianelli infila Adorni per l'1-2 (foto Venturini).



E' un Rimini solido e concreto quello che vola in solitaria in vetta alla classifica del girone D. I biancorossi espugnano 2-1 il Macrelli, superando una Sammaurese ben messa in campo, vivace nella prima frazione, ma con difficoltà a trovare varchi nella solida difesa degli avversari. La partita si è decisa nel primo tempo: dopo una bella parata di Adorni su tiro di Germinale (FOTO 3), al 12' Piscitella, tra i migliori, serve al centro Germinale, atterrato da Casadio. Dal dischetto lo stesso Germinale infila Adorni (FOTO 1). La Sammauresetrova il pari sempre su rigore con Merlonghi al 18' (FOTO 2). Al 34' Piscitella sulla sinistra si accentra e serve Gabbianelli in area, il fantasista controlla e con un rasoterra mancino infila Adorni (FOTO di copertina, nella FOTO 4 la sua esultanza). Nella ripresa il Rimini gestisce con autorevolezza il vantaggio, conquistando la seconda vittoria su tre in trasferta, la quinta in sei gare di campionato. Poche le occasioni nella seconda frazione (nella FOTO 5 un tentativo del subentrato Tomassini, murato dalla difesa)



Sammaurese - Rimini 1-2



SAMMAURESE (4-1-4-1): Adorni - Gurini, Benedetti, Sedioli, Bolognesi (55' Migani) - Casadio (78' Misuraca) - Giannini (78' Asllani), Gaiola (85' Lombardi), Scarponi, Merlonghi - Diop.

In panchina: Cheli, Masini, Zavatta, Mantovani, Pierfederici.

All. Protti

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Cuccato, Panelli, Haveri - Andreis (89' Pari), Tanasa, Greselin (60' Tonelli) - Gabbianelli (92' Mencagli), Germinale (67' Tomassini), Piscitella (60' Ferrara).

In panchina: Piretro, Berghi, Pietrangeli, Pecci.

All. Gaburro.



ARBITRO: Moretti di Como.

RETI: 12' rig. Germinale, 18' rig. Merlonghi, 34' Gabbianelli

AMMONITI: Bolognesi, Panelli, Gaiola.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 0' pt, 5' st.