Rimini Calcio, anticipo a San Mauro Pascoli. Gaburro: 'Sarà un match sporco, prepariamo la sciabola'

| 14:23 - 15 Ottobre 2021

Marco Gaburro (foto Venturini).

Anticipo al sabato per il Rimini (ore 15): è di scena a San Mauro Pascoli la squadra di Gaburro. Le due compagini vivono momenti differenti: i biancorossi sono reduci da tre vittorie di fila e sono in vetta alla classifica in coabitazione con il Mezzolara, la squadra di Protti da due sconfitte consecutive, con Aglianese e a Carpi.

“Troviamo un avversario arrabbiato e particolarmente ostico sul suo campo a quanto mi dicono per cui servirà quindi più la sciabola del fioretto. Mi immagino una partita sporca, più simile a quelle di Forlì o di Bagnolo che a quelle sul nostro campo – spiega il tecnico del Rimini Marco Gaburro - Mi aspetto una squadra organizzata, che gioca un 4-3-3 e che sa cosa deve fare in campo e qundi schiererò una squadra adatta a quel tipo di partita”.

Per il Rimini è un banco di prova importante perchè – come dice il tecnico - bisogna dimostrarsi superiore all’altra non solo sul piano del possesso, ma anche dell’aggressività, dell'intensità di gioco, slle seconde palle. “Secondo me ci sono differenze di valori in campionato che non vengono fuori esclusivamente dal fatto che hai tenuto più palla degli avversari. Essere superiori non vuol dire essere più forti sul palleggio, che in certi campi diventa addirittura masochistico, ma dimostrarsi superiori all'avversario proprio nelle cose che sa fare meglio”.

Non c'è più bomber Manuzzi sulla sponda giallorossa...

“Già ma mi pare che il sostituto, Merlonghi, stia facendo bene con una striscia di quattro gol in cinque partite. E' il giocatore leader del reparto e insieme a Bonandi forma una coppia forte. Credo che la loro chiave sia la partita che riescono a fare con il centrocampo, dove hanno giocatori validi come Scarponi e Gaiola. Dipenderà da questo e da quanto noi saremo bravi a non limitare certe loro qualità. Rispetto a Bagnolo e Forlì dobbiamo avere la capacità di entrare meglio e prima in partita e magari andare in gol già nel primo tempo”.

Non disponibili in difesa Carboni (gioca Cuccato) e Contessa (gioca Haveri), si va verso un leggero turn over. In attacco ballottaggio Tomassini-Germinale al posto di Mencagli e qualche novità ci sarà anche in mezzo al campo o magari sugli esterni.

La partita sarà visibile sulla pagina Fcebook della Sammaurese al prezzo di 3,49 euro.

