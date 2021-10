Ginnastica: pioggia di medaglie per la Polisportiva Celle ai campionati regionali

Sport

Rimini

| 12:54 - 14 Ottobre 2021

Le giovani ginnaste riminesi.

Domenica scorsa (10 ottobre) le atlete della Polisportiva Celle Rimini si sono distinte nella prima prova del Campionato Individuale Gold/Silver Junior e Senior di Ginnastica Artistica al termine del quale si riveleranno le Campionesse Regionali 2021 nelle rispettive categorie. La Polisportiva Celle si conferma ancora una volta tra le prime classificate in questo Campionato Regionale di categoria massima. Categoria J1 Gold Brighi Sofia, 3° classificata All Around Oro al volteggio bronzo alle parallele e argento al corpo libero. Categoria J2 Gold Bernardini Viola, 1° classificata All Around Oro al volteggio, alla trave e alle parallele e bronzo al corpo libero Categoria J3 Gold Battistini Suamy Sara, 2° classificata All Around Oro al volteggio, bronzo alle parallele e trave e argento al corpo libero Categoria J3 Gold Beltrambini Elisa, 6° classificata All Around Categoria S1 Gold Palazzini Elisa, 2° classificata All Around Oro al volteggio e argento alle parallele Categoria S1 Gold Antonacci Elisa, 5° classificata All Around Categoria S1 Gold Carlotta Semprini, 6° classificata Oro alla trave e argento a corpo libero Categoria S2 Gold All Around Giacchi Agnese, 2° classificata Oro alle parallele Categoria S2 Gold All Around Stella Pfister, 4° classificata Categoria S2 Gold Alba Ricci, 5° classificata All Around Oro al corpo libero e alla trave Categoria J1 nel Campionato Silver Silver Eccellenza Casadei Camilla, 3° classificata All Around Oro al volteggio e parallele e argento al corpo libero.