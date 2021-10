Verucchio omaggia con una conferenza e una mostra il Milite Ignoto

Attualità

| 12:37 - 14 Ottobre 2021

Particolare del monumento ai caduti Verucchio.



Una conferenza e una mostra per celebrare il Milite Ignoto e tributare i verucchiesi morti o dispersi in guerra. Nel ricco calendario della Festa della Storia 2021 curato dagli istituti culturali del Comune di Verucchio con il coordinamento del Museo civico Archeologico, l’Archivio Storico organizza per domani venerdì 15 ottobre alle 21 nella sala consigliare del municipio (ingresso libero con green pass) una conferenza sul tema “Il centenario del Milite Ignoto e del Monumento ai Caduti di Verucchio (1921-2021)” a cura del docente universitario Davide Bagnaresi.



Lo scorso 28 luglio, il consiglio comunale, per celebrare il centenario della traslazione conferì al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria raccogliendo l’invito rivolto da ANCI a tutti i Comuni d’Italia e con l’occasione della Festa della Storia il professor Bagnaresi ne ripercorrerà la storia con un focus che abbraccerà anche la Grande Guerra.



Al termine della conferenza, gli intervenuti avranno l’opportunità di visitare una piccola mostra documentaria realizzata eccezionalmente per l’occasione dalla responsabile dell’Archivio Lisetta Bernardi: saranno esposti documenti inediti riguardanti le corrispondenze postbelliche relative ai soldati verucchiesi caduti o dispersi e le fasi successive attraverso le quali si pervenne alla realizzaione del Monumento ai Caduti, con articoli tratti dai quotidiani dell’epoca.



Per info e prenotazioni: 0541 670280 o biblioteca@comune.verucchio.rn.it