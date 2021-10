Meteo: weekend stabile, ma risvegli gelidi. Minime dal sapore invernale

Attualità

Rimini

| 12:23 - 14 Ottobre 2021

Bollettino meteo 15-16-17 ottobre 2021.

Tende a stabilizzarsi il contesto meteorologico nel corso del fine settimana, in virtù di una progressiva ripresa del campo di alta pressione sul Mediterraneo. Temperature ancora inferiori alla media del periodo.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Venerdì 15 ottobre

Stato del cielo: in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in ulteriore diminuzione, attorno a 8 gradi nel centro urbano ma con valori inferiori nell’immediato entroterra; fino a 3-5 gradi sulla fascia collinare e 1-2 gradi in Appennino; massime comprese tra 13 e 17 gradi.

Venti: deboli variabili, in prevalenza settentrionali.

Mare: mosso nella prima parte di giornata con moto ondoso in ulteriore attenuazione.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 16 ottobre

Stato del cielo: velature alte e sottili in transito nella prima parte di giornata a cui seguiranno ampi spazi di sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie o in contenuto aumento, con valori minimi compresi tra 4 e 10 gradi e valori massimi tra 14 e 17 gradi.

Venti: deboli nord-occidentali al mattino, tra est e nord-est nella seconda parte di giornata.

Mare: da quasi calmo a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Domenica 17 ottobre

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime senza variazioni significative e comprese tra 4 e 10 gradi, massime in lieve ripresa, comprese tra 14 e 18 gradi.

Venti: deboli variabili, in prevalenza dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: nella prima parte della nuova settimana permarranno condizioni stabili ed in prevalenza soleggiate; temperature che subiranno una lieve flessione nei valori minimi lunedì 18, per poi risalire nei giorni seguenti, mentre le massime saranno in generale lieve aumento, fin sui 20 gradi a metà settimana tra pianura e costa.



