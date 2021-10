Green pass: San Marino attende la proroga per vaccinati Sputnik

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:41 - 14 Ottobre 2021

Vaccino Sputnik e green pass a San Marino.

San Marino attende già da oggi l'invio da parte dell'Italia della bozza di accordo che prolungherebbe fino a fine anno l'esenzione al Green pass per i sammarinesi vaccinati con Sputnik. Terminerà infatti domani, 15 ottobre, nel giorno in cui il Green pass diventa obbligatorio sui posti di lavoro, il lasciapassare di cui i sammarinesi hanno goduto con libertà di movimento in Italia se vaccinati con Sputnik.

Il decreto del Governo italiano di agosto scorso aveva infatti previsto che per i residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green pass fino al 15 ottobre. Sia il segretario di Stato alla Sanità sammarinese, Roberto Ciavatta, sia il segretario agli Esteri Luca Beccari hanno pubblicamente dichiarato alla televisione di Stato sammarinese di aver raggiunto l'accordo con l'Italia per una proroga dell'esenzione.