Mancato rispetto della normativa covid: sanzionato un locale di Miramare e chiusura per 5 giorni in un altro alla Vecchia Pescheria

Cronaca

Rimini

| 11:28 - 14 Ottobre 2021

Assembramenti alle Cantinette.

Serata di controlli da parte della Polizia locale di Rimini in vari locali della città. A seguito di alcuni esposti, sono stati controllati alcuni ristoranti della zona sud di Rimini per la verifica dell'obbligo del possesso della certificazione verde per chi consuma all'interno dei locali. In un locale in particolare, un cliente è risultato sprovvisto del green pass necessario per poter consumare al chiuso e pertanto gli agenti della polizia municipale hanno contestato l'infrazione ed elevato la sanzione prevista (il cui valore oscilla dai 400 ai 1000 euro) sia a carico dell'esercente che non ha effettuato i necessari controlli, sia del cliente.

Nel corso della serata, gli agenti della Polizia municipale hanno effettuato altri controlli nei locali del centro storico, nella zona delle cantinette, e hanno accertato che all'interno di un locale c’era un assembramento di persone, prive di mascherina, davanti al bancone del bar in attesa di essere servite. All'interno del locale era stata posizionata una consolle con dj con musica molto alta e i clienti, nell’attesa di essere serviti, ballavano vicino alla consolle. Dopo aver effettuato le verifiche di competenza ed aver sanzionato la società gestrice del pubblico esercizio nella figura del suo legale rappresentante, è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni.

I controlli della polizia locale sono proseguiti per tutta la notte sul fronte della sicurezza stradale. Nel corso della notte sono state effettuate 30 sanzioni per il superamento dei limiti di velocità. Un controllo costante e capillare messo in campo attraverso lo ‘scout speed’, il dispositivo mobile per la rilevazione della velocità integrato e installato a bordo dell'autovettura di servizio, capace di rilevare la velocità degli altri veicoli durante la marcia. Uno strumento che, oltre al controllo dinamico della velocità, è in grado di identificare veicoli rubati, privi di copertura assicurativa o sprovvisti di revisione periodica.