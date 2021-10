Take it slow: Valmarecchia e Valconca in rete per un turismo sostenibile e innovativo

Attualità

Rimini

| 10:53 - 14 Ottobre 2021

Webinar per un turismo più sostenibile.

Sostenibilità e conservazione del patrimonio naturale e culturale, innovazione per una destinazione sempre più smart, sono i giusti ingredienti per un turismo più slow, a piedi o in bicicletta, attento alle relazioni, alla cultura, alla natura e all'enogastronomia tipiche locali.

TAKE IT SLOW “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow” è il progetto turistico finanziato dal programma di cooperazione europea Interreg Italia - Croazia, che coinvolge la Regione Emilia-Romagna individuando Valmarecchia e Valconca come destinazione turistica verde, intelligente, accessibile e slow. Gestire e promuovere le terre dell’Adriatico come una destinazione integrata, sostenibile, accessibile, verde e lenta valorizzando il patrimonio naturale e culturale tangibile e intangibile delle regioni adriatiche, con particolare riguardo alle sue aree interne, è l’obiettivo di “Take it Slow”.



All’interno del progetto sono previsti quattro webinar gratuiti online dedicati agli operatori della Valmarecchia e Valconca, che si terranno il 21 e il 28 ottobre, e il 4 e l’11 novembre, sempre dalle 18 alle 20. Sono quattro incontri di formazione, informazione e consulenza, tenuti da esperti dal settore, con la testimonianza di diversi operatori portatori di esperienze e soluzioni da cui prendere spunto.



Un'opportunità preziosa per le imprese e operatori del territorio per imparare a “fare rete”, per aumentare le possibilità di sviluppo delle proprie attività lavorando in sinergia con il territorio e le sue risorse e valorizzando la propria esperienza all’interno di gruppi di co-progettazione. E’ l’occasione inoltre per formarsi e informarsi sui vantaggi offerti dalle nuove tecnologie digitali e dai social media e su come rendere più sostenibile la propria attività e l’uso del territorio attraverso consulenze sulle certificazioni ambientali.

Gli incontri sono promossi dal CAT Confesercenti Regionale e realizzati con il supporto tecnico e professionale del Cescot di Rimini.



Per iscrizioni e informazioni sui webinar: Manola Arduini, Tel. 0541 441937 manola@cescot-rimini.com - ISCRIVITI QUI https://bit.ly/3p0dXRT