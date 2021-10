Festa della Salute, del benessere e stili di vita: a Rimini Terme la prima edizione

Attualità

Rimini

| 10:11 - 14 Ottobre 2021

Festa della salute a Rimini Terme.

Al via domenica 17 ottobre la prima Festa della salute, benessere e stili di vita. Organizzata da Rimini Terme in collaborazione con la spiaggia BlueBeach e l’associazione Il Palloncino Rosso, la festa si svolgerà dalla mattina alla sera e vedrà la struttura termale aperta con tante iniziative.

“La pandemia ci ha fatto comprendere quanto la salute e il benessere siano beni essenziali per l’individuo. Ecco perché abbiamo pensato di organizzare la prima edizione di questa Festa, che ci piacerebbe far diventare un piacevole appuntamento annuale. Una vera festa, un omaggio alla salute, al fitness e all'attività motoria: un appuntamento rivolto alla città e al nostro territorio – spiega Luca Ioli, presidente di Rimini Terme – La prima Festa della Salute, del benessere e degli stili di vita vuole essere una giornata per far conoscere a tutti le attività di questo centro termale, eccellenza e punto di riferimento territoriale. Ma non solo: Riminiterme è anche uno spazio disponibile per le più varie attività sportive, oltre ad avere un centro benessere all'avanguardia. Sarà quindi l’occasione per provare le nostre proposte, alcune a pagamento altre free. Un vero e proprio Open Day per dare la possibilità ai visitatori di conoscere i nostri servizi. Una Festa che sarà l'occasione anche alla scoperta della storia della Città, con la visita alla Colonia Novarese”.

La festa prevede un ricco programma. Si parte alle 8.30 con “Stili di vita e benessere”, fitwalking gratuito: camminata sulla battigia ed esercizi di tonificazione.

Dalle ore 9.30 alle 12.30 centro benessere aperto. (prenotazione obbligatoria)

Dalle 10 apertura delle Terme con cure termali, attività motoria in acqua e fisioterapia – prove e consultazioni gratuite. (prenotazione obbligatoria).

Sempre dalle 10 si svolge il Festival del fitness all’aperto dalle 10 fino alle 17: lezioni gratuite di step – aerobica- fitdance – tabata evolution – pilates – fitwalking – spin ruf experience – funzionale – nia – aikido – joga – no gravity yoga e no gravity dance



Durante la giornata postazioni con:

Istituto Oncologico Romagnolo sede di Rimini: gioco per educare e trasmettere ai bambini l'abitudine ai sani e corretti stili di vita.

Avis Rimini: campagna di sensibilizzazione a favore delle donazioni di sangue

Arop Rimini: pesca di beneficenza – esposizione di bomboniere



Storia e curiosità “un viaggio nel passato”

Ore 11 visita alla Colonia Novarese con visita alla mostra “Storia di Colonia – La Novarese” (prenotazione obbligatoria alla mail: info@ilpalloncinorosso.it)

Durante la giornata si susseguiranno varie attività sportive e ludiche: dal calcio per bambini/e e ragazzi/e a cura della Rivazzurra calcio alle esibizioni di free style frisbee a cura della Libera Società del Frisbee Rimini.

Dai laboratori gratuiti al trucca bimbi e trucca adulti.

A fine evento, intorno alle 17.30 estrazione premi per i partecipanti alla Festa.

Mentre durante la pausa pranzo dalle 12.30 alle 14 esibizioni di: Wild Angels Country Dance: scuola di country dance e La Fenice Rimini: scuola di ginnastica ritmica.

Prenotazione obbligatoria a tutte le attività direttamente domenica mattina

Green pass e mascherina obbligatori nelle aree al chiuso

Per informazioni: Riminiterme 0541.424011