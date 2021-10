Le Rebole di Rimini alla Milano Wine Week: un successo annunciato

Attualità

Rimini

| 10:05 - 14 Ottobre 2021

La RebolaRimini alla Milano Wine Week.

C’erano anche le rebole del progetto RiminiRebola alla Milano Wine Week che si è tenuta a

Milano dal 2 al 10 ottobre.

La base riminese era il ristorante Moebius e non poteva essere altrimenti perché lo chef Enrico Croatti ha un curriculum che spazia dalla Spagna a varie zone dell’Italia, la Stella Michelin se l’è guadagnata al ristorante Dolomieu a Madonna di Campiglio, ma ha radici romagnole che lo tengono legate a Rimini, la sua città natale.

Insomma il bianco che è la novità di questo periodo di ripartenza ha fatto base nella capitale italiana del glamour dopo avere impazzato nell’estate della costa.



“Avere un pezzo di Romagna nel cuore di Milano di per se stesso è stata tanta roba “ esordisce Croatti “il nostro locale ha come filo conduttore le tapas di qualità, non è un ristorante spagnolo ma i miei 5 anni di permanenza nella penisola iberica si fanno sentire tutti.

Abbiamo abbinato le 17 rebole del progetto alle tapas, ne è nato un percorso di passione ed emozione, per i miei clienti la rebola è stata una scoperta, i vini sono stati apprezzati.

Il Moebius è un locale caldo, un posto elegante dove puoi mangiare e bere senza etichette, le tapas sono il filo conduttore, il gioco gastronomico è stato inserire le rebole in questo stile di vita spagnolo, per ballare con le tapas occorre avere lo stile giusto e la rebola ha tenuto benissimo”.



Le Rebole erano inserite in apertura della carta dei vini in una giornata dedicata, poi sono state servite a rotazione durante gli 8 giorni dell’evento, il successo dell’operazione non era scontato ma bene hanno fatto i produttori riminesi a mettersi in gioco.



“Milano è la città più nord europea d’Italia dove ti misuri con la qualità” dice Massimo Lorenzi della Enio Ottaviani che ha curato lo sbarco milanese “qui la domanda è esigente, se stai in partita a Milano durante la Milano Wine Week allora puoi stare certo che la qualità percepita verrà percepita in ogni parte d’Italia e del mondo”.



I percorsi di posizionamento del vino riminese dopo avere toccato Milano passeranno per Bologna nella prossima primavera, dopo il sold out della rebola già ad ottobre c’è grande attesa per la prossima annata in uscita a marzo aprile 2021.