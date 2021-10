Green pass, assalto nelle farmacie. Nel riminese fioccano le prenotazioni

Attualità

Rimini

| 08:24 - 14 Ottobre 2021

Tamponi rapidi.

Da domani (venerdì 15 ottobre) scatterà l’obbligo di presentare il Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Il certificato verde andrà a incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di lavoratori in Italia, circa 150 mila nel riminese. Il prezzo dei tamponi rapidi antigenici, che hanno validità di 48 ore, è fissato a 15 euro per i maggiorenni. Prendendo in considerazione una settimana lavorativa di cinque giorni, dal lunedì al venerdì, chi sceglie di non vaccinarsi dovrà mettere in conto di sottoporsi ad almeno tre tamponi rapidi a settimana, per un totale di 180 euro al mese. In queste ore, anche in provincia di Rimini è partita la corsa al tampone, che garantisce l’accesso in azienda senza certificato verde. Il picco è atteso oggi, negli ultimi giorni hanno prenotato migliaia di non vaccinati. Sono circa 40 mila i lavoratori riminesi che si dovranno sottoporre a tampone a partire da venerdì.