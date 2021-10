Telefonata della "banca", tentata truffa da 30mila euro

Attualità

Nuovi tentativi di truffa verso i correntisti.

Attenzione alla nuova truffa verso i correntisti delle banche, grazie alla quale bande criminali tentano di ingannare gli utenti, prosciugando i loro conti. Cadere nella trappola è molto facile dal momento che, grazie alla capacità di clonare i numeri telefonici, i malviventi sono in grado di trarre facilmente in inganno le vittime. E' quanto successo a una persona sammarinese alla quale hanno tentato di rubare quasi 30mila euro. Una storia, per fortuna, senza conseguenze, visto che la banca ha subito bloccato l'operazione e l'interessato ha denunciato tutto alla Gendarmeria.

L'Associazione Bancaria Sammarinese invita tutti di non rispondere mai a sms o email inviate a nome della banca che chiedono di comunicare i propri dati personali. Il funzionamento è sempre lo stesso: per primo arriva un messaggio – falso – che nelle maggior parte dei casi ha un mittente apparentemente riconducibile a Banca di San Marino o a una certa “Banca SM”. La raccomandazione delle forze dell'ordine è di non aprire mai il collegamento.