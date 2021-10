Vino Rosso: dove trovare i migliori

Attualità

| 07:28 - 14 Ottobre 2021

L'autunno è arrivato, le giornate si sono accorciate, le temperature stanno calando piano piano sempre di più, tanto che il nostro abbigliamento è drasticamente cambiato, insieme alla voglia di assaggiare qualcosa di diverso a tavola. Non solo freddo e foglie che cadono dunque: come di consueto, il mese di ottobre porta sulle nostre tavole le specialità della stagione, tra cui anche ciò che è appena uscito da una cantinetta vino 12 bottiglie.



Il vino rosso è il principe della stagione autunnale e un suo bicchiere può riscaldare spirito e corpo in una fredda serata, accanto a un piatto riempito da un fumante secondo di carne. La provincia di Rimini è molto famosa per la produzione di vini rossi di qualità, come il sangiovese, quello più tipico del periodo e che si beve anche nella stagione seguente, in inverno. Ecco dove trovare i migliori vini rossi a Rimini.



Un occhio a San Marino



Prima di parlare dei vini riminesi di qualità e di indicarvi dove si possono trovare, sulla base delle informazioni fornite dai produttori, ci spostiamo in zona vicina, nella Repubblica di San Marino, poiché è d'obbligo menzionare, parlando di vino, quello che viene prodotto dal Consorzio Vini Tipici di San Marino. Il Consorzio accoglie tutti i produttori di vino sanmarinesi, conta 300 soci e e 574 vigneti estesi su 200 ettari di terreno.



I vini rossi considerati tra i migliori della produzione del Consorzio sono senza dubbio il Tessano, che è un vino sangiovese prodotto a gradazione di 13,5, e il Brugneto, perfetto da conservare in una cantinetta vino da incasso.



​​​Vini riminesi di qualità



Parliamo ora dei vini rossi di maggiore qualità che si possono trovare all'interno della provincia di Rimini. Sicuramente tra questi spiccano quelli che vengono prodotti dall'esperienza dei 400 viticoltori di Le Rocche Malatestiane. Il Mastino, sangiovese di riserva romagnola e vino di punta della produzione de Le Rocche Malatestiane, non si può non provare in un bicchiere.



Altre chicche arrivano direttamente dai 40 ettari di viti di proprietà dell'azienda viticola Cà Perdicchi. Qui vige la produzione del sangiovese insieme al merlot, al cabernet, al trebbiano e allo chardonnay. Storici sono i vini della Casa Vinicola Battistini di Santarcangelo di Romagna, che assolutamente non possiamo non menzionare. L’azienda porta avanti la tradizione da più di 100 anni e la storia della sua tenuta è ancora più antica: risale infatti al 1400. Le cantine sono situate in collina, presso la località di San Giovanni in Marignano. I vigneti si estendono per 85 ettari di terreno di proprietà.



I vini rossi migliori di Rimini si possono trovare anche presso il Podere dell’Angelo. Qui sono prodotti vini di alta qualità a marchio I.G.P. e certificati D.O.P. Il Podere dell'Angelo lavora in maniera instancabile stringendo collaborazioni con i più famosi e autorevoli esperti enologi e adoperando macchinari e attrezzature d'avanguardia per la produzione del vino. Sicuramente i vini rossi dell'azienda sono senza ombra di dubbio i migliori della provincia riminese.