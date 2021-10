Calcio femminile, è divorzio (consensuale) tra San Marino Academy e Recenti

Sport

Repubblica San Marino

| 01:53 - 14 Ottobre 2021

Alessandro Recenti (Foto SMAcademy).

La San Marino Academy comunicata la risoluzione consensuale dell’accordo con Alessandro Recenti da allenatore della prima squadra femminile. Il tecnico bergamasco era arrivato sul Titano lo scorso 3 luglio ed ha guidato quest’anno le biancoazzurre in cinque incontri di Serie B, collezionando due vittorie e tre sconfitte. L’ultima, in casa contro il Como Women, ha portato alla maturazione di questa scelta condivisa con la società che intende ringraziare Recenti per il lavoro svolto in questi tre mesi, augurandogli le migliori fortune per il proseguo della sua carriera. Auspici ricambiati dal mister: “È stata una decisione consensuale tra me e la società, che intendo ringraziare per il tempo in cui ho potuto lavorare a San Marino; sono stati mesi belli e conserverò un ottimo ricordo di questa esperienza. Da parte mia, il miglior in bocca al lupo al club ed alle ragazze, che non hanno mai fatto mancare impegno e dedizione, sono state eccezionali”. Nei prossimi giorni verrà reso noto il nome del sostituto.