Volley B, Nuova Consolini: nel ruolo di opposto Gianluca Ugoccioni

| 22:04 - 13 Ottobre 2021

Gianluca "Ciuffo" Uguccioni.

Ancora movimenti in casa Nuova Consolini Volley. Alle conferme dei giorni scorsi vanno aggiunte quelle di Giovanni Tomassi Galanti, Cataldo Di Michele e Diego Cafaro: il primo è un centrale, il secondo è un opposto, il terzo libero e farà parte anche dello staff tecnico del settore giovanile.

Un altro dei volti nuovi è Gianluca “Ciuffo” Uguccioni, di ruolo opposto. Cresciuto nel vivaio fanese, ha giocato diverse stagioni all’Apav Lucrezia, militando sempre in serie D ed aggiudicandosi tre promozioni in C. Infine, dopo la stagione in serie B a Fano, ha militato per due anni alla Montesi Pesaro in C e la scorsa stagione in B, conclusasi ai play-off.